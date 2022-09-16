200 рашистов и 53 единицы техники. Генштаб сообщил о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: С начала широкомасштабного вторжения российская армия потеряла около 54 050 военных (+200 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2199 танков (+6), 4690 боевых бронированных машин (+8), 1302 артиллерийские системы (+7), 312 РСЗО (+1), 168 средств ПВО (+1), 250 самолетов, 216 вертолетов ( +1), 908 БПЛА оперативно-тактического уровня, 233 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3550 автомобилей и автоцистерн (+28), 121 единица специальной техники (+1). Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Командование Воздушных Сил ВСУ отметило в Facebook, что вертолет Ка-52 был уничтожен 15 сентября зенитными ракетными подразделениями на восточном направлении. В тот же день наши военные успешно приземлили и БПЛА оперативно-тактического уровня. ОК «Юг» сообщило, что вчера вечером рашисты нанесли удар ракетой «Калибр» по Одесщине. Но наша ПВО ее уничтожила. А сегодня утром в небе Херсонщины подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбил очередной российский штурмовик Су-25.
читайте также: Оккупанты выпустили по Кривому Рогу семь крылатых ракет: повреждены гидротехнические сооружения, в городе исчезла вода сбили уже второй иранский беспилотник. «В Никополе Днепропетровской области обнаружены остатки БПЛА Shahed-136 (российская маркировка Герань-2). БПЛА можно идентифицировать по иранскому двигателю Mado M550, обычно остающемуся невредимым после взрыва», — отметил СтратКом ВСУ в Telegram. Иран неоднократно заявлял, что не продавал россии свои беспилотники. Но, как мы видим, это неправда. Несколько дней назад ВСУ сбили иранский беспилотник вблизи Купянска.
В Мелитополе снова была «горячая» ночь для оккупантов. Пока захватчики отчитывались о 100% работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым, рассказал в Telegram мэр города Иван Федоров. Он отметил, что все подробности уточняются. Напомним, вчера в Лисичанске Луганской области ВСУ уничтожили штаб россиян.