20 тонн песка для Рыльского: в Голосееве защитили еще один памятник

magictr | 01.04.2022 | Новости | Комментариев нет

20 песка для Рыльского: в Голосееве защитили еще один памятник

Памятник Максиму Рыльскому. Фото: КП УЗН Голосеевского района

Работники предприятия, под руководством Департамента охраны культурного наследия, обложили мешками с песком памятник Максима Рыльского в одноименном парке.

Для защиты скульптуры от рашистов использовали 20 тонн почти 700 мешков.

«Береженого Бог бережет! А мы оберегаем ценности КП УЗН Голосеевского района»,— объяснили в КП УЗН Голосеевского района.

20&nbsp : в Голосеев защитили еще один памятник

Для защиты памятника использовать 20 тонн песка. Фото: КУ УЗН Голосеевского района

20&nbsp : в Голосеево защитили еще один памятник

Песок подвозили любимой машинкой зеленстроевцев. Фото: КП УЗН Голосеевского района

20&nb : в Голосееве защитили еще один памятник

20&тон;Памятник выдающемуся украинскому поэту, ученому, общественному деятелю Максиму Рыльскому открыли в ноябре 2003 года в Голосеевском парке культуры и отдыха. Авторы памятника - скульптор, заслуженный художник Украины Петр Остапенко и заслуженный архитектор Украины Олег Стукалов - отразили Максима Тадейовича за работой. Памятник украшает центральный вход в Голосеевский парк имени М.Рыльского. Именно в этом районе столицы на улице Тарасовской 19 марта 1895 года родился будущий рыцарь слова.</p> <p>На этот год в любимом месте прогулок голосеевцев запланирована масштабная реконструкция. Из-за нападения россии, никто не знает, удастся ли реализовать эти планы.</p> <p>Однако зеленстроевцы прилагают немало усилий для того, чтобы Голосеев был ухожен даже во время военного положения. В теплицах района подрастают цветы, которые совсем скоро украсят клумбы этого и других парков района.</p> <p>Раньше мы рассказывали, какие памятники столицы уже успели защитить, от чего зависит особенность укрепления и показывали, как они выглядят.< /p></p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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