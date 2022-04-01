20 тонн песка для Рыльского: в Голосееве защитили еще один памятник
01.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Памятник Максиму Рыльскому. Фото: КП УЗН Голосеевского района
Работники предприятия, под руководством Департамента охраны культурного наследия, обложили мешками с песком памятник Максима Рыльского в одноименном парке.
Для защиты скульптуры от рашистов использовали 20 тонн почти 700 мешков.
«Береженого Бог бережет! А мы оберегаем ценности КП УЗН Голосеевского района»,— объяснили в КП УЗН Голосеевского района.
Для защиты памятника использовать 20 тонн песка. Фото: КУ УЗН Голосеевского района
Песок подвозили любимой машинкой зеленстроевцев. Фото: КП УЗН Голосеевского района