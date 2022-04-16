20 тонн благотворительной помощи передали в столичные больницы
Груз доставили в Киевскую городскую клиническую больницу № 8 и Клиническую больницу «ПСИХИАТРИЯ»». Фото: КГГА
На днях груз около 20 тонн доставили в Киевскую городскую клиническую больницу № 8 и КНП «Клиническая больница „ПСИХИАТРИЯ“».
Представители КМВА продолжают логистически обеспечивать гуманитарной помощью социальные объекты обороны Киева.
На днях до двух больниц столицы — Киевской городской клинической больницы № 8 и КНП «Клиническая больница „ПСИХИАТРИЯ“». передали 20 тонн благотворительной помощи. Это и медикаменты, и продукты питания, и запасы бутылированной воды, и одеяла, и матрацы. -dopomogi-peredali-donbspstolichnih-likaren-d516783.jpg» alt=»20 тонн благотворительной помощи передали в столичные больницы» />
Больницам передали медикаменты, продукты питания, матрасы и т.д. Фото: КГГА
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Столичные больницы получили гуманитарную помощь. Фото: КГГА
Помощь оказал благотворительный фонд «HOPE.UA» в лице Романа Гринкевича и Анны Ткачик.
Ежедневно представители КМВА помогают с поставкой гуманитарной помощи для различных подразделений критической инфраструктуры города больницам, военным, чрезвычайным, а также обычным горожанам, которые в этом нуждаются.
В начале апреля благотворители передали детской больнице «Охматдет» продукты и медикаменты. Гуманитарная помощь прибыла из Львова.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»