20 киевлян совместными усилиями создали мозаику для поддержки ВСУ и искусства
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Работа над произведением искусства объединяла киевлян. Фото: Tiana Studio
В прошлое воскресенье на Андреевском спуске состоялось художественное событие «Сквозь Терны» при участии Tiana Studio и Музея-мастерской Ивана Кавалеридзе, где участники создали мозаику в пределах мастер-класса от мастера Татьяны Родьки. style=»text-align:justify;»>Идея художественного проекта возникла около месяца назад для поддержки наших доблестных воинов, украинской культуры и всех украинцев в это непростое для нашего народа время.
«Свобода через тернии , культура, вера, надежда и, конечно, любовь. У нашего народа это всегда так. Ничего не получалось легко, но мы всегда добивались своего, когда единились», — рассказывают инициаторы мероприятия.
Творчество помогало участникам переключиться на положительные вещи. Фото: Tiana Studio
По их словам, артпроект изображает украинскую самобытность сквозь призму классического и современного искусства. В рамках мероприятия были представлены картины экспозиции музея, спасенные после оккупации Чернигова.
По словам сокураторши Александры Савенок сМузеей-мастерской Ивана Кавалеридзе, первоначально планировали, что Татьяна Родькина привезет панно с цитатами Ивана Кавалеридзе, чтобы соединить работу со дня рождения. .
«Вспоминая сам творческий путь Ивана Кавалеридзе, рассматривая картины из нашего музея, которые недавно привезли из Чернигова, а также слушая истории о том, как Татьяна вешала свои мозаики по району, а затем их снимали коммунальщики, но именно на , и, конечно, на то, как выживает сейчас наша культура… пришло название и сущность события— Сквозь тернии»,— рассказывает Александра.
«Украина сейчас проходит тяжелый период тернов, поэтому на мозаичном панно я изобразила Украину как терновый венок. Участники перформанса импровизированно излагали собственные идеи мозаики, поэтому точного конечного результата не ожидали. То, что получилось — меня очень порадовало, потому что, несмотря на то, что участники выкладывали мозаику своих идей — конечная работа получилась очень целостная»,— говорит мастерка.
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Фото: Tiana Studio
Фото: Tiana Studio
Фото: Tiana Studio
Фото: Tiana Studio
Фото: Tiana Studio
По словам организаторов, всего над мозаикой работало около 20 человек. Участниками мероприятия стали те, кто откликнулся на видеоприглашение в социальных сетях, а также рядовые киевляне, прогуливавшиеся спуском и решившие присоединиться к ивенту.
Мозаику планируют окончательно завершить к концу недели, после чего она будет продана на аукционе для поддержки украинской армии и нашего культурного наследия.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»