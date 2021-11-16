19 ноября состоится редкое лунное затмение

magictr | 17.11.2021 | Новости | Комментариев нет

19 ноября произойдет редкое месяц ></p> <p>Лунные затмения. Фото: из открытых источников Последний раз такое астрономическое явление было 600 лет назад. Астрологи считают этот день опасным и особенно не советуют смотреть на затемнение.</p> <p>19 ноября произойдет самое продолжительное за последние 600 лет частичное лунное затмение. Оно начнется в 11:02 по киевскому времени и продлится 3 часа 28 минут.</p> <p>Лунные затмения, как правило, происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Максимальное количество месячных затемнений за год— 4 (например, в 2020 и 2038 годах), минимальное количество — 2.</p> <p>4 декабря ожидается полное затемнение Солнца. Это период, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, тем самым полностью или частично затемняя его изображения. могут серьезно влиять на развитие событий на нашей планете и судьбу каждого из людей.</p> <p>Да, неправильно принятое в период лунного или солнечного затмения решения или неверная реакция на событие могут положить начало кармическим изменениям в жизни.</p> <p>Только впоследствии вы поймете, что не туда пошли и не то сделали. Именно поэтому в коридоры затемнений не рекомендуется начинать бизнес, открывать счет в банке, создавать семью, разрушать отношения, конфликтовать. и катаклизмов, политической и экономической нестабильности и других явлений, которые отражаются на жизни общества. Поэтому в этот сложный астрологический период надо быть очень осторожными, спокойными и не поддаваться негативным эмоциям. еще астрологи категорически не советуют смотреть на затемнение, поскольку существует большая вероятность привлечь разрушительную энергию в свою жизнь, что может отразиться на состоянии здоровья и других сферах. можно делать, а что — нет, читайте в интервью журналистке «Вечернего Киева» с ведическим астрологом Татьяной Кудачкой.</p> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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