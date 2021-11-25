17 улиц Киева остались без воды
Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.
Сегодня, 24 ноября с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.
Временно отключили воду по таким адресам:
- ул. Глубочицкая, 13 пер. Тимирязевский, 1, 1В ул. Джона Маккейна, 37
- ул. Кирилловская, 105
- ул. Гродненская, 32
- пр-т. Науки, 62, 68, 70/1
- ул. Академика Заболотного, 144, 144а
- ул. Академика Туполева, 15В ул. Озерная, 28
- бул. Дарницкий, 1, 1А, 3, 3А, 7
- ул. Андрея Малышко, 3
- ул. Михаила Котельникова, 29/18, 31А
- ул. Карьерная, 50
- ул. Академика Янгеля, 2А пер. Полевой, 4, 5, 8, 10, 6, 9
- ул. Академика Янгеля, 2А,
- ул. Вадима Гетьмана, 31/2А, 36, 38.
«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала. Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.
. В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн- сервисов: оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.< /p>
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»