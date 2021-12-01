1669 людей выздоровели от коронавируса минувших суток в столице
Фото: Борис Корпусенко
Киевляне продолжают болеть коронавирусом. Ежедневно более тысячи жителей столицы получают положительный тест на COVID-19.
За прошедшие сутки обнаружили 1592 больных коронавирусом. Заболели прошедшие сутки: 891 женщина в возрасте от 18 до 98 лет и 590 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет. А также 53 девочки от 23 дней до 17 лет и 58 мальчиков от 17 дней до 17 лет. К больницам столицы госпитализировали 84 больных с коронавирусом и 4 29 людей умерли. Среди умерших: 14 женщин от 61 до 98 лет, 15 мужчин от 49 до 89 лет. Всего за период пандемии в Киеве 7557 летальных исходов от вируса.
Выздоровели минувшие сутки 1669 людей. В общей сложности коронавирус преодолели 256775 жителей столицы.
«В целом подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 300411»,— сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 225, в Днепровском — 212 и в Оболонском районе — 204 случая/
Мэр Киева призвал людей вакцинироваться. Он объяснил, что ситуацию с распространением коронавируса в столице удалось несколько стабилизировать. И на это, как отмечают медики, повлияли введенные ограничения. И, в частности, то, что киевляне начали массово вакцинироваться.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»