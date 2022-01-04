16 улиц Киева остались без воды

magictr | 04.01.2022 | Новости | Комментариев нет

16 улиц Киева остались без воды

Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.

Сегодня, 4 января с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.

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Временно отключили воду по таким адресам:

  1. ул . Юрия Ильенко, 42
  3. ул. Олеговская, 9, 10, 11, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 18, 20, 22, 32, 34Б, 36, 39, 42, 44
  5. ул. Академика Заболотного, 144
  7. пер. Полковой, 1
  11. ул. Чернобыльская, 18
  13. ул. Старицкой-Черняховской, 1—52
  14. ул. Кайсарова, 13
  15. пр-т. Валерия Лобановского, 28— 54

«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.

Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.

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В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервисов : оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.

Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае. нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД).

Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.< /p>

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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