16 улиц Киева остались без воды
Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.
Сегодня, 4 января с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.
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Временно отключили воду по таким адресам:
- ул . Юрия Ильенко, 42
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- ул. Олеговская, 9, 10, 11, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 18, 20, 22, 32, 34Б, 36, 39, 42, 44
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- ул. Академика Заболотного, 144
- пер. Полковой, 1
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- ул. Чернобыльская, 18
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- ул. Старицкой-Черняховской, 1—52
- ул. Кайсарова, 13
- пр-т. Валерия Лобановского, 28— 54
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«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.
Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.
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В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервисов : оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае. нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.< /p>
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»