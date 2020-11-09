15 ноября в Дрогобыче стартует Международный фестиваль Бруно Шульца!
По главными событиями фестиваля можно будет наблюдать онлайн
В этом году фестиваль Бруно Шульца “> Международный фестиваль Бруно Шульца в Дрогобыче, несмотря на все предостережения и сомнения, все-таки состоится. С определенными вызванными пандемией коронавируса изменениями и коррективами, которые, как было сказано главной организатором и директором фестиваля Верой Менек в эфире кризисного медиа-центра «Дрогобыч», отнюдь не должны уменьшить значение события. Она, став знаковой для Дрогобыча, на протяжении последних 16 лет популяризирует и рекламирует город во всем мире.
Чем настоящее фестиваль прошлогодних отличаться?
Прежде своими масштабами. Он будет более камерным. Если раньше в Дрогобыч на праздник приезжало до 200 гостей с 18-20 стран мира, то теперь ожидается приезд 25 официально приглашенных лиц, среди которых будут писатели, переводчики, художники, актеры, музыканты и, конечно, литературоведы. По главными событиями фестиваля можно будет наблюдать онлайн.
Стартует праздник в воскресенье, 15 ноября, двумя инаугурационной лекции. Одна из них прочитает Сергей Жадан .Того же день тот же Сергей Жадан появится пред своими поклонники в другой «ипостаси» – вместе с формацией «Линия Манергейма» выступит в музыкальной программе.
Из Киева в Дрогобыч приедет культовый среди украинской молодежи художник Никита Кадан . Во Дворце искусств развернут две художественные выставки. Заметными действующими лицами того дня станут дрогобычский перформер Александр Максимов и львовский художник Влодко Кауфман . Последнего можно будет увидеть и услышать в музее весов в Ратуше.
В последующие дни свое слово скажут польские художники-акварелисты. Тематически все их картины посвящены Дрогобыче. Ожидается приезд театральной труппы из Будапешта, которая должна дать представление на сцене расположенного в Дрогобыче областного академического музыкально-драматического театра имени Ю. Котермака. Участники и гости фестиваля смогут увидеть авторскую выставку фотокартин члена Национального союза журналистов Украины Игоря Фецяк , послушать лекцию-рассказ профессора Леонида Тимошенко о помещении исторического факультета Дрогобычского педагогического университета имени И. Франко.
Будет много других «изюминок» и приятных сюрпризов, которыми славится дрогобычское праздник Бруно Шульца. Целую «чемоданчик» проектов подготовила польская сторона: арт-директором фестиваля является Гжегож Юзефчик из Люблина. Вера Менек отвечает за литературные и литературоведческие проекты.
Организаторами праздника в Дрогобыче, кроме Полонистичного научно-информационного центра имени И. Менька, является Министерство культуры и национального наследия Польши, Дрогобычский педагогический университет имени И. Франко, Генкосульства Польши во Львове, около 25 различных институтов и фондов из Украины и Польши. Почетный патронат осуществляют президент Люблина и мэр Дрогобыча Тарас Кучма.
Для чего в пандемии нужен фестиваль Бруно Щульц?
Не лучше ли было отказаться от празднований, перенести праздник на лучшие времена? Организаторы считают, что именно в этом суть и заключается – доказать себе и другим, что ни один «черный сценарий» не сработает, если, следуя установленным карантинных правил, участники и гости не «отрываться» будут, а попробуют осмыслить «кто» мы и «что» мы. Нет лучшего счета от пандемий, чем взаимное уважение и любовь между людьми, пропаганда гуманизма и добра.