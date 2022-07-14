141-е сутки войны: российские оккупанты терпят неудачи на Донбассе и пытаются сдержать наступление ВСУ в южных областях
В России формируют «добровольческие батальоны», в которые может войти почти 34 тысячи военных.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:Россия начала «добровольческую мобилизацию» и укрепляет свои позиции на юге Украины. Атаки врага на Донбассе терпят поражение.
Детали в комментарии:Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную сводку с фронта на утро 141-х суток войны. По информации военных, на Северском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы Дорошевки и Грабовского Сумской области. Вблизи Харькова били из артиллерии разных калибров по Дергачам, Черкасской Лозовой, Дементиевке, Русским Тишкам, Черкасским Тишкам и Слатиновому. , Краснополье и Богородичного. Противник пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, но успеха не имел и отступил», — сказал он. сообщает спикер главного органа управления войсками Александр Штупун.
На Краматорском направлении оккупанты готовили из ствольной и реактивной артиллерии по Григоровке, Северскому, Краматорскому, Верхнекаменскому, Закотному, Серебрянке и Спорному. Бомбили из авиации вблизи Маяков. Наступают в направлении Верхнекаменского.
Недалеко от Бахмута враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселую Долину, Соледарь, Берестово, Веселое, Выемку, Семигорье, Вершину и вблизи Углегорской ТЭС. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.
На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы вблизи Новомихайловки, Шахтерского, Великой Новоселки, Павловки, Новоукраинки, Времевки, Железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, Каменского. Враг имеет частичный успех наступления в направлении Каменки.
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На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия для недопущения наступления наших подразделений, ведут обстрелы по всей линии столкновения. В готовности к нанесению ракетных ударов удерживают четыре носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».
Российские оккупанты начали очень тщательно охранять Крымский мост. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире «Радио НВ».
«Почти ежедневно там проходят обучение. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, — безумная. Это свидетельствует о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска», – отметил Данилов.
В Генштабе сообщают, что фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск. Остается низкий уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии центрального военного округа. Причина –; значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.
Вместо того чтобы объявлять частичную или полную мобилизацию, кремль, вероятно, приказал российским «федеральным субъектам» сформировать добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украине. Об этом сообщает американский Институт изучения войны. Эксперты ISW подсчитали, что таким образом руководство страны-агрессорки может попытаться мобилизовать к концу августа до 34 тысяч новых военнослужащих, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одно формирование численностью 400 человек. Перед отправкой в Украину они должны пройти месячную подготовку.