14 улиц Киева остались без воды

magictr | 01.12.2021 | Новости | Комментариев нет

14 улиц Киева остались без воды

Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.

Сегодня, 30 ноября с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.

Временно отключили воду по таким адресам:

  1. ул. Саксаганского, 92
  2. ул. Дегтяревская, 21
  3. ул. Мечникова, 18
  4. ул. Большая Васильковская, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41
  5. ул. Кирилловская, 105
  6. ул. Васильковская, 31
  7. ул. Охотничья, 15
  8. ул. Маршала Тимошенко, 3, 3А, 3В, 3Б, 5
  9. ул. Автозаводская, 5
  10. бул. Дарницкий, 7
  11. пр-т. Владимира Маяковского, 49
  12. ул. Юрия Клена, 1-52
  13. ул. Зодчих, 62, 64, 64А, 66, 68/2 ул. Жмеринская, 4, 6.

«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала. Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.

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В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервисов : оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.

Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД).

Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.< /p>

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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