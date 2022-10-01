14 часов в ледяной воде: украинец установил уникальное достижение
Температура воды составила 15 градусов. “Согреться помогало какао с молоком”, — говорит пловец.
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Виталий массажистом. Свою карьеру пловца он начал в 2018 году. Фото из архива собеседника A A+ A++
45-летний львов Виталий Ступак стал первым украинцем, который переплыл Северный канал. Через 13 часов 53 минуты он преодолел 35 километров этого пролива. За заплывом Виталия Ступака следила из катера команда спасателей и поддержки. На катере развевался сине-желтый флаг. И именно он не позволял Виталию опускать руки, когда становилось невыносимо тяжело. 42,5 километра Северного пролива удалось переплыть за 14 часов.
“Переплыть этот канал я решил по совету титулованной мексиканской пловчине Норы Толедано, — рассказывает “Экспресс” Виталий Ступак. — Она — одна из двадцати людей мира, преодолевших “Семь океанов”. Это марафон, состоящий из семи заплывов в открытой воде. Он включает Северный канал, пролив Кука, канал Молокаи, Ла-Манш, пролив Каталина, пролив Цугару и Гибралтарский пролив”.
За спиной у Виталия — уже две водные вершины! В прошлом году он умудрился переплыть пролив Ла-Манш. Там тоже было холодно (температура воды – 14 – 15 градусов), были боковые и встречные течения. Вместо 33 километров (ширина Ла-Манша) он проплыл 56 километров. Тогда этот заплыв посвятил 30-летию Независимости Украины.
Интересно, чем же наш пловец согревал свое тело во время такого заплыва — напитки, мази, еда? “Нет, здесь никаких секретов нет, только теплое питье — обычно какао с молоком. В прошлом году, переплывая Ла-Манш, я брал бананы, еще какую-нибудь еду, но мне не “заходило”. Поэтому теперь был без еды”, — объясняет.
читайте также: Ракетный обстрел гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших — в общем на таких заплывах трудности с такими трудностями, как и с ними; именно тогда, когда нужно прибавлять темп, а организм уже истощен. “Ты уже видишь финиш, но гребешь на одном месте, потому что течение сносит и отбрасывает назад. Вот тогда и идет самая тяжелая борьба с собой и своими возможностями”, — говорит пловец.
В прошлом был Ла-Манш, в этом году — Северный канал. И кто знает, возможно, уже скоро Виталий станет первым украинцем, который покорит “Семь океанов”?