139-е сутки войны: ВСУ отразили вражеские наступления на Славянском и Харьковском направлениях
Украинская армия уничтожила большой склад с боеприпасами в оккупированной Новой Каховке.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 139-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Враг продолжает наступательные действия на Донбассе, но безуспешно, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Детали и комментарии: На Славянском направлении подразделения противника пытались штурмовать в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага были неудачными. Наши воины отогнали кафиров назад.
Агрессор пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Оказывает систематическое огневое влияние по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций. Зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.
В Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев. Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
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В Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. В целях сковывания действий наших войск вел обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лупарево, Новая Заря и других. Нанес авиационных ударов недалеко от Заречного.
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов. ОК «Юг» сообщило в Facebook, что нашими штурмовиками нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки. А вертолетами — по опорному пункту противника в районе Правдино и по враждебным позициям вокруг Александровки. Уничтожены 52 рашиста, гаубица «Мста-Б», миномет, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
Также вчера вечером ВСУ уничтожили большой склад с боеприпасами в Новой Каховке Херсонской области. Местные жители сообщают в соцсетях, что детонация продолжается до сих пор. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в Facebook, что рядом с составом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом, все они уничтожены. За последние две недели ВСУ нанесли более 30 ударов по составам врага и его командным пунктам. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Facebook, что некоторые составы детонируют на днях. «Орки уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика рашистов нарушена», — написал он в Telegram, заметив, что российская армия до сих пор безуспешно пытается захватить небольшие населенные пункты в Луганской области.