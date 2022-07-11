138 сутки войны: наши воины отразили атаки россиян в направлении Краснополья и Марьинки.
В двух районах на Донбассе ожидаются ожесточенные бои.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию с фронта на утро 138-х суток войны.
Детали и комментарии:«На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в численном составе и характере деятельности не отмечается. Враг обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Карповичи Черниговской области, отметили в главном органе управления войсками. На Слобожанском направлении подразделения противника продолжают на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск.Враг принимает меры для обеспечения подразделений материально-техническими средствами.Оказывал огненное влияние из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, , Прудянка, Рубежное и Благодатное».
На Славянском направлении оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли окрестности пяти населенных пунктов и бомбили из авиации недалеко от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отбили.
На Новопавловском направлении россияне ведут штурмовые действия по улучшению тактического положения. Вдоль линии столкновения систематически обстреливают наши позиции. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.
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На Краматорском и Бахмутском направлениях враг гнал из артиллерии около 15 населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационные удары в районе Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы 18 населенных пунктов. Очередная враждебная попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад.
В Херсонской области украинские защитники поразили командно-наблюдательный пункт российской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг». В Черном море уменьшено количество больших десантных кораблей до двух, а два ракетных корабля продолжают караулить с 16-я «Калибрамы» на борту.
Украина накапливает миллионную боевую силу, оснащенную западным оружием, чтобы вернуть свою южную территорию от россии. Сделать это нужно как можно скорее, ведь они жизненно важны для экономики страны, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, в интервью британской газете The Times.