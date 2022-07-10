137-сутки войны. Генштаб ВСУ оценил ситуацию на фронте
В готовности к нанесению ракетных ударов враг удерживает до трех носителей высокоточного оружия.
ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 137-х суток войны.
Детали и комментарии:«На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного, неподалеку от двух последних нанес еще и авиаударов, вел воздушную разведку с применением БпЛА, — говорится в сообщении. — На Харьковском направлении основные усилия на враги сосредоточены. продвижение наших войск, совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино.Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. ракетой типа «Искандер».
Как информируют ВСУ, на Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой вблизи Долины, но успеха не имел и отошел. Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки. На Краматорском направлении активные действия враг не проводил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Рашисты совершали обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменское и Белогоровка, нанесли авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.
На Бахмутском направлении активных действий оккупанты не проводили. Вражеские обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарь и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Маринка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов нанес авиационных ударов в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки. На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины, обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Посад Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.
читайте также: >»В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия, сообщает Генштаб. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки».
Оперативное командование «Юг» уточнило, что на южных рубежах защиты украинские защитники уничтожили 58 кафиров, четыре склада боеприпасов и вражескую технику. «Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки, информирует «Юг». Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 5 гаубицы «Мста-Б», автоматизированную станцию постановки препятствий «Житель», 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 на Николаевщине, остальные – на Херсонщине».