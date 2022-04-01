136 лет назад в Киеве открыли первую городскую телефонную станцию
Дом почтово-телеграфной конторы на Крещатике, где расположилась первая телефонная станция. Фото из открытых источников
Эта станция насчитывала 175 номеров. Днем открытия станции заработало 60 телефонов, а к концу года их было уже 175 номеров из которых 10% составляли квартирные телефоны, а 55% — торговые фирмы, промышленные заведения и админорганы. на Крещатике заработала первая городская телефонная станция.
Главную роль в телефонизации украинских земель сыграли иностранные компании, поставлявшие как оборудование для телефонных станций, так и телефонные аппараты. Так, для телефонизации Киева и Харькова поставки осуществляла шведская компания Ericsson & Co, Одессы и Екатеринослава (теперь Днепр) — немецкий концерн Siemens & Halske. Об этом говорится в материале на странице Национального музея истории Украины, которая подготовила Алена Якубец, заведующий научно-исследовательским отделом новейшей истории Украины.
На фото индукторный телефон Ö10. Австрия, 1910-1918. Национальный музей истории Украины
Несколько образцов телефонных аппаратов этих и других производителей хранятся в фондах Национального музея истории Украины. Самым старым из них является австрийский индукторный телефон Ö10, изготовленный австрийской фирмой Kapsch & Söhne в Вене между 1910 и 1918 годами. Аббревиатура ККТВ, выбитая на нижней части аппарата, является аббревиатурой немецкоязычного названия Управления имперского королевского телеграфа (Kaiserlich Königliche Telegraphen Verwaltung), существовавшее в Австро-Венгрии в течение 1849-1. На этой модели отсутствует дисковый наборщик номеров с цифрами. Дело в том, что первые телефонные станции обслуживались так: абонент снимал трубку своего телефонного аппарата и, называя соответствующий номер, просил телефонистку соединить его с тем или иным абонентом.
С конца 19 века телефонная связь быстро вошел в быт на украинских землях. Он ускорил прогресс и изменил стиль жизни.
Так, в Киеве были открыты 5 «говорящих» пунктов, где за 25 копеек можно было приобрести 3-х минутный разговор с любым абонентом. С 1895 года плату за разговоры снизили до 15 копеек. В 1892 году в Киеве насчитывалось уже 409 абонентов и 479 телефонных аппаратов, а станция имела 9 коммутаторов и все это хозяйство обслуживалось 37-ми работниками. , было исчерпано. А в 1914 году на 100 киевлян приходилось 1,6 телефона, что превышало на то время средние показатели в некоторых европейских странах. Однако, с установлением большевистской власти в Украине развитие научно-технического прогресса . Из-за технической отсталости Советского Союза и доминирования командно-административных методов управления экономикой телефон принадлежал к предметам роскоши. Очереди на квартирные телефоны растягивались на десятилетие, и проблема массовой телефонизации к концу существования СССР так и не была решена.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»