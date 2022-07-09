136-е сутки войны: оккупанты пытались захватить Углегорскую ТЭС, украинская армия отбросила врага
ВСУ уничтожили еще два вражеских склада с боеприпасами на Донбассе.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 136-е сутки войны. Враг продолжает атаковать украинские силы в Донбассе, пытаясь установить полный контроль над регионом. ВСУ дают достойный отпор противнику и уничтожают его, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: На Славянском направлении агрессор совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки. ВСУ отбили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live». «Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно при попытке наступать. Это направление из Изюма на Славянск. Танков завалили штук 12, танковую роту. Всего за вчера докладывают об уничтоженных 35 танках, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового» батальона», — отметил он. Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что оккупанты взяли оперативную паузу на Донбассе, хотя и продолжают ограниченные наступательные действия, поскольку боятся украинских контратак.
На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются. На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Враг нанес авиаудару недалеко от Спирного. Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отвергли предыдущие позиции.
По данным Генштаба, на Харьковском направлении оккупанты ведут оборону ранее занятых рубежей. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии 14 населенных пунктов, в частности Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки и другие.
читайте также: «Кадыров, где ты скрываешься?». В оккупированном Северодонецке начали работу партизаны На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечается. Враг обстрелял позиции наших войск недалеко от Сеньковки и Николаевки на Черниговщине и Эсмань и Алексеевку — в Сумской области.
В Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. В Херсонской области, в районе Княжевки и Ольгиного, враг пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами, но успеха не имел, сообщает ОК «Юг» в Facebook. Дважды в день парами наших штурмовиков нанесен удар по скоплению противника в районе Снигиревки. Враг имеет значительные потери — уничтожены 194 военных РФ и 42 единицы техники, в том числе 2 РСЗО «Град», 2 командно-штабных машины, 4 зенитных пушечно-ракетных комплекса «Панцирь-С1», пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2», 6 самоходных гаубиц типа «Акация», 26 единиц автомобильной техники, беспилотник-разведчик «Орлан-10» и 3 склада с боеприпасами.
Ночью 9 июля ВСУ нанесли удар по составу боеприпасов в оккупированном Харцызске Донецкой области. В местных телеграмм-каналах сообщают, что там продолжается пожар. Кроме того, детонировали боеприпасы на складах рашистов в Кадиевке Луганской области. По данным Страткома ВСУ, за последнюю неделю наша армия уничтожила более 16 вражеских складов.