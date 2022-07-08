135 сутки войны: наши войска подавили попытку штурма русских оккупантов и отвергли их в двух направлениях.
Враг не прекращает активные действия и наносит наземные и воздушные удары по всей линии фронта.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < p>Событие:Несмотря на заявления представителя минобороны России игоря Конашенкова, что якобы российские силы в Украине останавливаются, чтобы отдохнуть и возобновить свои боевые возможности, враг не прекращает активных действий и наносит наземные и воздушные удары по всем направлениям. На двоих из них наши войска подавили попытку штурма и заставили оккупантов отступить.
Детали и комментарии: «Российские силы, скорее всего, продолжат ограничиваться мелкомасштабными наступательными действиями, восстанавливая силы и устанавливая условия для более значительного наступления в ближайшие недели или месяцы», — сказал он. сообщает институт изучения войны (ISW).
Как отмечают американские эксперты, россияне могут создавать условия для возможного Краматорского штурма, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск. Они добились незначительных успехов к юго-востоку от Северска и продолжили наступление к западу от Лисичанска. В то же время оккупационные войска наступали к югу и востоку от Бахмута и провели безуспешную атаку к северу от Харькова. Также сообщается, что в российских регионах создают собственные временные добровольные отряды для компенсации потерь личного состава на войне в Украине.
«На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий, – информирует Генштаб ВСУ. – Враг обстреливал из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков Харьков, Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевку, Верхний и Старый Салтов, Петровку, Русские и Байрак. Нанес авиаудару неподалеку от Петровки. Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки».
На Славянском направлении оккупанты били из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крещение, Гусаровка, Мазановка, Долина, Красное, Дубровное, Богородичное и Адамовка. У Богородичного наши защитники нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили назад.
На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии восемь населенных пунктов и имеют частичный успех наступательных действий в направлении Верхнекаменского. Ивано-Дарьевку, Берестово, Покровское, Вершину, Владимировку, Опросное, Торецкое, Зайцево, Кодему, Клиновое и Нью-Йорк. Бомбил с самолетов вблизи Вершины и Углегорской ТЭС. В настоящее время ведет наступление в направлении Веселой Долины и близ Спирного.
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Чтобы выйти на админграницу Луганщины, россияне артиллерией уничтожают окрестные села. Оккупантов не останавливает даже то, что там остаются мирные жители.
«Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое воздействие по Белогоровке и Золотаровке. Применяют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личных потерь и не считают собственных потерь и не жалуются «, – написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
«На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии столкновения с минометами, танками, ствольной и реактивной артиллерией. Враг нанес авиаударов неподалеку от Васильевки, Авдиев и Новомихайловки, – отмечают в главном органе управления войсками. На белорусской границе пока наблюдается затишье. На Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов Михальчину Слободу Черниговской области. ; отмечают в Генштабе ВСУ.