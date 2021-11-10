13 улиц Киева остались без воды
Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: Борис Корпусенко
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.
Сегодня, 10 ноября с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.
Временно отключили воду по таким адресам:
- Кудревский спуск, 7
- ул. Лятошинского, 4Б
- ул. Даниила Щербаковского, 51В пер. Артиллерийский, 1 ул. Озерная, 18А, 20, 22, 24, 26
- пр-т. Оболонский, 49
- ул. Героев Днепра, 35
- пр-т. Владимира Маяковского, 89А
- ул. Чернобыльская, 13Б, 25 ул. Ивана Поддубного, 2А ул. Иорданская, 11А
- ул. Радистов, 48
- ул. Академика Карпинского, 12/25.
«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»