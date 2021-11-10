13 улиц Киева остались без воды

magictr | 10.11.2021 | Новости | Комментариев нет

13 улиц Киева остались без воды

Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: Борис Корпусенко

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.

Сегодня, 10 ноября с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.

Временно отключили воду по таким адресам:

  1. Кудревский спуск, 7
  2. ул. Лятошинского, 4Б
  3. ул. Даниила Щербаковского, 51В пер. Артиллерийский, 1 ул. Озерная, 18А, 20, 22, 24, 26
  4. пр-т. Оболонский, 49
  5. ул. Героев Днепра, 35
  6. пр-т. Владимира Маяковского, 89А
  7. ул. Чернобыльская, 13Б, 25 ул. Ивана Поддубного, 2А ул. Иорданская, 11А
  8. ул. Радистов, 48
  9. ул. Академика Карпинского, 12/25.

«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.

Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).

Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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