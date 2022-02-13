13 февраля землю накрыла мощная магнитная буря
Во время магнитных бурь болит голова даже у здоровых людей. Фото: из открытых источников
Она будет длиться, по меньшей мере, два дня.
13 февраля нам спрогнозировали мощную магнитную бурю. Она будет продолжаться 13 и 14 февраля. 18 и 25 февраля будут слабее бури.
Магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на солнце и повышенная солнечная активность могут быть опасными для здоровья человека. Особенно это касается метеочувствительных или людей с хроническими болезнями.
По статистике, на магнитные бури так или иначе реагируют 50-70% жителей Земли. Большинство людей отмечают лишь незначительное недомогание, перепады настроения, проблемы со сном. Однако для тех, кто реагирует на любые изменения погоды, такие дни могут представлять серьезную угрозу.
Слабые магнитные бури подмечают метеозависимые люди и страдающие хроническими заболеваниями, особенно психическими. Самое распространенное явление — прыжки давления и головная боль.
Буры средней силы могут вызвать бессонницу, приступы мигрени, повышенную возбудимость и обидчивость, непонятную тревожность.
Мощные геомагнитные колебания не проходят бесследно и для здоровых людей— у них могут наблюдаться аритмия, сердечная боль, депрессия, раздражительность, нарушения сна, тошнота, слабость, апатия, боли в суставах.
Для метеозависимых и душевнобольных людей — это действительно тяжелое время, когда необходимо осторожности, спокойствия, а также других важных правил.
Что нужно сделать, чтобы в такие дни улучшить самочувствие, читайте советы врача.
Инна БИРЮКОВА, « Вечерний Киев»