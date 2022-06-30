127-е сутки войны: ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении, продолжаются бои вблизи Лисичанского НПЗ
Наша армия нанесла новый удар по оккупированному Змеиному и уничтожила российскую технику.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 127-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Горячее всего на фронте — на Донбассе, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск-Бахмут. Враг ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, бои продолжаются. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что рашисты постоянно пытаются штурмовать Лисичанск, бои продолжаются в окрестностях, сам же город находится под постоянными обстрелами. По его словам, трасса Лисичанск-Бахмут из-за обстрелов не проездная, для завоза резиногрузов украинская армия пользуется альтернативными путями. Вчера авиабомба попала в наши склады с гуммопомощью. «Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв», — рассказал глава ОВА.
На Славянском направлении агрессор проводит перегруппировку войск и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья. На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационных ударов по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.
В Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны ранее занятых позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное. Защитники решительно подавили попытку вражеских штурмовых действий в районе населённого пункта Дементиевка. Кафиры отошли. Американский Институт изучения войны считает, что продолжение наступательных операций по восстановлению контроля над населенными пунктами севернее Харькова свидетельствует о том, что Кремль все еще имеет территориальные амбиции за пределами Донбасса.
читайте также: 125-е сутки войны. Генштаб ВСУ назвал населенные пункты, вблизи которых решители устроили обстрелы
На Южнобужском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру, производит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
Наша авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают выполнение боевых задач. Так, в районе ответственности ОК «Юг» украинские штурмовики и вертолеты нанесли 7 воздушных ударов по командно-наблюдательному пункту, скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта. Ракетно артиллерийские подразделения ВСУ отработали около 150 огневых задач. «Благодаря этому российской армией потеряно более 4 десятков рашистов, 2 гаубицы «Мста-Б» и самоходную — «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении ОК «Юг». По его данным, в Черном море продолжается операция на Змеином. Украинская армия уничтожила на острове еще один зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь-С1». Российская армия пыталась выбить наши подразделения из недавно освобожденных населенных пунктов Херсонщины, но успеха не имела.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами этих областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения, сообщает Генштаб ВСУ.