12 тысяч звонков в сутки: в первые дни войны количество обращений на «горячую линию» Киева побило все рекорды
Наибольшие нагрузки на телефон «горячей линии» фиксировали, когда в Киеве заработали гуманитарные штабы.
«В нашем доме нет света, приходил электрик, но ничего не смог сделать. Говорит, где-то повреждения на линии. Помогите!»…
«Один этаж нашего дома разрушен при обстреле. Когда будут его восстанавливать?»…
«Скажите, как сегодня добраться с Левого берега на Право?»…
«Где в городе раздают бесплатные обеды?»…
< «Как отыскать родных, которые выехали за границу и не шлют известия?»…
Множество вопросов, и все они так разные: ежедневно по номеру телефона 15-51 операторы КБУ «Контактный центр города Киева» принимают жалобы и предложения от жителей города, чтобы улучшить качество жизни в столице. Тем не менее, во время войны характер многих обращений изменился. kilkist-zvernen-nanbspgarjachu-liniju-kiyeva-pobila-vsi-rekordi-a7346be.png» alt=»12 тысяч звонков в сутки: в первые дни войны количество обращений на линию />
На первом месте — решение гуманитарных вопросов. Фото: из открытых источников
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — «ГУМАНИТАРКА»
Как сообщили «Вечернему Киеву» в Контактном центре 15-51, темы обращений на «горячую линию» постоянно меняются. Так, после освобождения Киева и области от оккупантов основными стали следующие вопросы:
- Оказание помощи жителям города, незащищенным слоям населения (пищи, лекарства и т.д.).
- Аварийные повреждения на тепловых , водопроводных и канализационных сетях города, отключение электроснабжения.
- Разрушение и повреждение жилых домов.
Сейчас Контактный центр 15-51 ежедневно принимает ориентировочно 3500 звонков, из которых около 2000 обращений зарегистрировано и передано на выполнение в ответственные структурные подразделения, а 1500 — устные консультации.
Больше всего обращений было в начале войны. Фото: из открытых источников
КОГДА БЫЛО НАИБОЛЬНЕЕ ОБРАЩЕНИЙ
Наибольшие нагрузки на телефон «горячей линии» фиксировали, когда в Киеве заработали гуманитарные штабы.
«В этот период на „горячую линию“ 15-51 поступало до 12 тысяч звонков в сутки, что длилось не менее недели. Не смотря на то, что большая часть жителей города уехала из Киева, количество звонков не уменьшилось»,— ответили на запрос «Вечернего Киева».
Помимо этого, сотрудники Контактного центра ежедневно принимают сотни обращений через сайт, мобильный приложение 15-51, Viber- и Telegram-боты, отвечают на обращение людей, которые пишут в комментариях под постами на официальной странице Контактного центра 15-51 в сети Facebook.
КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ strong>
С 24 февраля нынешнего года весь персонал Контактного центра 15-51 перевели на дистанционную работу. Поэтому Центр сейчас работает круглосуточно 7 дней в неделю, без праздничных и выходных.
Для решения вопроса можно зарегистрировать обращение с помощью официального вебпортала (https://new.1551.gov.ua/), мобильного приложению «15-51» или позвонить по номеру 15-51 (со стационарного и мобильного); (044) 205-73-37 (из междугородного).
В соответствии с статьей 20 Закона Украины «Об обращениях граждан», обращения рассматриваются и решаются безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня их получения — те, требующих дополнительного изучения.
Общий срок рассмотрения обращений не должен превышать одного месяца со дня их регистрации.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»
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