12-летняя киевлянка во время войны стала самой молодой волонтером местной полевой кухни
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12-летняя волонтер Настя. Фото: Наталья Кузминская
Во время войны дети становятся бок о бок вместе со взрослыми, чтобы вместе ускорить победу.
Шестиклассница Настя — самая маленькая волонтерша на полевой кухне в одном из районов Киева: ее всего лишь 12. Но несмотря на юный возраст, девушка волонтерит на уровне со взрослыми — от рассвета до позднего вечера, когда за ней приходит мама.
Мать Насти—Елена рассказывает «Вечернему Киеву», что на этой войне ее дочь нашла себя сразу.
«24 февраля я возвращалась с работы и увидела недалеко от нашего дома группку людей, которые развернули , и буквально на коленях готовили ингредиенты. Пройти мимо тогда я не смогла, так что за пару минут уже сама тем ножом что-то нарезала», — вспоминает Елена.
С того дня женщина начала день в день ходить на районную полевую кухню. А когда нужно было побыть дома с детьми — их у нее двое — то упорно готовила на собственной кухне. А потом спешила выносить готовую еду во двор.
«Сначала Настя помогала мне чистить целый мешок чеснока, который нам дали волонтеры. Затем вместе мы выносили заготовки девушкам на улицу, где они в палатках готовили блюда для гражданских, нуждающихся в помощи, и для подразделений терробороны или ВСУ, обороняющих Киев. А потом Настя заявила: «Хочу полноценно волонтерить!»,— говорит мать ребенка.
Следовательно, каждое утро 12-летняя девочка вместе с мамой собираются на свои временные «работы»: Настя — на полевую кухню, а мать — в швейный цех, где военная одежда на передовую.
В отличие отличия работы Елены, Настя каждый день имеет разные задачи: от упаковки продуктов для гуманитарной помощи до сортировки одежды от волонтеров, которую постоянно нужно перебирать.
«Взрослые вещи складываю на одну кучку, детские — на другую», девочка.
Юная помощница не боится работы. Например, вчера маленькими руками Настя брала большого молотка и раскалывала грецкие орехи солдатам на передовую. А затем расфасовывала в отдельные пакетики.
Насте искренне нравится вносить свою лепту в нашу победу. Впрочем, она, как и каждый ребенок, мечтает поскорее вернуться к своему детству, видеть счастливые глаза матери и в конце концов — продолжить учиться игре на фортепиано. /u> и творческие люди: как работники музеев, так и музыканты.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»