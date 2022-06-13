110 утро войны. Рашисты вытеснили украинские войска из центра Северодонецка
Оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших защитников в районах Северодонецка и Лисичанска.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 110-х суток сопротивления нашего народа захватчику.
Детали и комментарии:«На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений, — говорится в сообщении. — На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области. На Харьковском направлении подразделения врага продолжают обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск в Государственную границу Украины.Противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БпЛА в районе Шестакового».
Как информируют ВСУ, на славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме Долины и Богородичного, но успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск сменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники. На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска, блокировании путей логистического снабжения Бахмута, продолжая меры по восполнению потерь. В направлении Кременной и Старобельска переместил более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы. На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 километров севернее Слованской, и Серебрянка, 5 километров северо-восточнее Северской.
Как сообщает американский Институт исследования войны (ISW), российские войска пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска и достигли определенного прогресса. Как говорится, россияне, вероятно, пытались оттеснить украинские силы от линии фронта на северо-востоке Харьковщины и обстреляли украинские позиции в Харькове и вокруг него. Российские силы продолжали наземные штурмы в Северодонецке и взорвали мосты из города, вероятно, пытаясь перерезать украинские наземные пути сообщения из Бахмута в Лисичанск и Северодонецк.
Генштаб информирует, что на Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Также захватчики обстреливали из артиллерии позиции сил обороны в районах Лисичанск и Тошковка. На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка — Врубовка и Камышеваха — Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе Золотого, закреплявшегося за рубежом Роты — Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно вел штурмовые действия в направлениях Доломитное — Кодема, Доломитное — Новолуганское, проводил воздушную разведку БпЛА в районе Покровского.
читайте также: Выращивание помидоров: как правильно их посадить, окучивать, пасыновать и подпитывать
«То, что делают здесь наши ребята — это настоящий подвиг, — написал в Facebook активист и участник боевых действий Владимир Парасюк. — Это настолько кровопролитное противостояние, что словами не передать. Посмотрите на карту боевых действий. Найдите Северодонецк &mdas ; Лисичанск. Со всех сторон враг не идет, он прёт на брешь. Здесь все горит и пылает. И на этом маленьком клочке земли наша армия продолжает биться на грани человеческих возможностей!».
На Кураховском направлении враг нанес авиаудара штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 километров восточнее Курахового. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования опрокидыванию резервов на другие направления. На Южнобужском направлении враг ведет позиционную оборону, основные усилия направляет на содержание ранее захваченных территорий, осуществил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидового Брода.
Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».