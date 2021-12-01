11 улиц Киева остались без воды
Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.
Сегодня, 1 декабря с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.
Временно отключили воду по следующим адресам:
- ул. Саксаганского, 92 ул. Дегтяревская, 21
- ул. Костельная, 8 ул. Ольшанская, 9, 11 ул. Кирилловская, 105
- пр-т. Николая Бажана, 7Д
- ул. Лятошинского, 12
- бул. Дарницкий, 7
- пр-т. Владимира Маяковского, 49 ул. Борщаговская, 189, 202 ул. Генерала Тупикова, 14Г.
«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.
Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.
В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервиса : оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»