11 улиц Киева остались без воды

magictr | 01.12.2021 | Новости | Комментариев нет

11 улиц Киева остались без воды

Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.

Сегодня, 1 декабря с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.

Временно отключили воду по следующим адресам:

  1. ул. Саксаганского, 92 ул. Дегтяревская, 21
  2. ул. Костельная, 8 ул. Ольшанская, 9, 11 ул. Кирилловская, 105
  3. пр-т. Николая Бажана, 7Д
  4. ул. Лятошинского, 12
  5. бул. Дарницкий, 7
  6. пр-т. Владимира Маяковского, 49 ул. Борщаговская, 189, 202 ул. Генерала Тупикова, 14Г.

«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.

Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.

В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервиса : оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.

Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).

Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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