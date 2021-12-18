11 советов, как побороть тревожность: рассказывает столичная психолог
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11 советов,как перемены тревожностьФото: сеть Интернет «Друзья» тревоги— депрессия, постоянный стресс и эмоциональное истощение. Если себе не помочь вовремя, позже придется обращаться к специалистам.
В современном мире каждый из нас каждый день потребляет огромный поток информации. В условиях пандемии, экономической нестабильности и постоянных вызовов иногда справляться с эмоциями, которые идут рядом с информацией, не так уж просто. Переживания и негатив могут накапливаться и провоцировать ощущение тревоги. Специалисты говорят, что игнорировать такие симптомы не стоит. Зато советуют быть внимательными к себе и стараться преодолевать такие состояния.
На эту тему журналисты «Вечернего Киева» пообщались спсихологиней из Центра гендерного равенства, Аленой Грицай и узнали, что такое тревога, какая она проявляется и как от нее избавиться. -b036f7f.jpg» alt=»11 советов, как повернуть тревожность: рассказывает столичная психолог» />
Психолог Алена Грицай
По словам собеседницы, у некоторых людей постоянное чувство тревоги со временем превращается в стиль жизни. Важно вовремя это идентифицировать. Ведь, если человек не может самостоятельно найти выход из этого состояния, это может перерасти в тревожное расстройство.
Одной из предпосылок излишней тревожности может быть большое количество стрессовых ситуаций. В общем, стресс — наша защитная физиологическая реакция организма, которая должна помочь ему преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Организм реагирует на угрозу бегством или приступом. Выделяются гормоны стресса кортизол, адреналин, норадреналин.
«Возникает учащенное сердцебиение, поверхностное дыхание, повышается сахар в крови. Это сигнал действовать. Она необходима для нашего организма. Существует два вида стресса. Эустресс и дистресс. Эустресс — это так сказать, „хороший стресс“. Он помогает организму активизировать функциональные резервы организма и способствует адаптации. Он не является длительным. Дистресс—«вредный стресс» под действием которого организм наоборот истощается»,— объясняет психолог
Если дистресса в жизни человека становится многовато, то это негативно будет влиять как на психологическое так и на физическое состояние человека. Человек долгое время может находиться в состоянии хронического стресса.
«Хронический стресс проявляется комплексами симптомов, таких как тревожность, бессонница, головные боли, раздражительность, эмоциональное истощение. Иммунная система становится более уязвимой к вирусным заболеваниям, также могут возникать язвы желудка и т.д. Поэтому важно научиться противостоять стрессовым ситуациям», — объясняет психолог. >
Собственно, тревога — это важная эмоция, возникающая перед угрозой. Но только в том случае, когда тревога является контролируемой, полезной и ограниченной во времени. переживания. То есть понимать полезные переживания или вредные»,— замечает Грицай.
Полезное переживание — это когда человек, например, пришел загорать на пляж, но забыл крем для загара. Чтобы не получить солнечные ожоги вынужденно возвращается, допустим, в отельный номер за косметическим средством или покупает его в ближайшем магазине.
Вредные — это гипотетические проблемы. Например, человек написал пост для фейсбука и начинает волноваться: «А если никому не понравится?» Перечитывает постоянно комментарии и начинает себя накручивать. Или, например, человек не вакцинируется, потому что начитался статей в интернете, авторы которых, к слову, часто вообще являются неспециалистами. Следовательно, боится делать прививки, потому что думает, что ждет такой же сценарий. Если вредные переживания все время повторяются и человек постоянно испытывает тревогу, можно говорить о тревожном расстройстве. Но диагноз может поставить только врач.
КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПЛЕНИЯ ТРЕВОГИ
Разработайте план заботы о себе с учетом собственных мечт
1. Одним из лучших методов, как преодолеть тревожное состояние, является физические нагрузки.
«Это, необязательно, должен быть поход в фитнес-зал. Просто прогуляйтесь 15-30 минут пешком по улицам города или парку. Возвращаясь к теме фитнес-зала, хочу уточнить, что нагрузку нужно контролировать. Эффект, которого желательно достичь, это ощущение приятного расслабления, а не чрезмерного истощения»,— говорит специалист.
2. Если нет возможности заниматься спортом, переключите свое внимание на фильм или книгу.
3. Если, допустим, вас охватила тревога в общественном транспорте и читать книгу неудобно, найдите любой предмет в сумке или кармане. Это могут быть ключи от помещения, подержите их в руках, обратите внимание на их фактуру, цвет и т.д., опишите их мысленно.
4. Пригодятся техники дыхания для знания тревоги и напряжения. Обратите внимание на дыхание. Вдох через нос в течение 2-3 секунд, задерживаем дыхание на несколько секунд, медленно выдыхаем ртом.
5. Отпустите то, что вы не можете контролировать и сосредоточьтесь на решение задач, которые вам по силам.
6. Если ситуацию изменить вы не можете, попробуйте изменить отношение к ней.
7. Осознайте, что устранение проблем — большая часть нашего успеха.
8. Переживайте с пользой. То есть различайте: полезные или вредные переживания. Если они полезны, обдумайте план действий.
11. Разработайте план заботы о себе с учетом собственных мечтаний, желаний, ценностей и нужд.
«Если чувствуете, что волнения занимают много места в вашей жизни — обращайтесь за профессиональной помощью», — заключает Грицай.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»