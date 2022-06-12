109-е сутки войны: ВСУ постепенно увольняют Херсонщину и Запорожскую область
На Донбассе украинская армия отразила вражеские атаки на трех направлениях.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие : Начались 109-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Горячее всего на фронте — на Северодонецком направлении, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: Оккупанты ведут штурмовые действия в Северодонецке, успеха не имеют. Продолжаются бои в районе Тошкивки. В комментарии ВВС глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк рассказал, что ВСУ продолжают контролировать треть города, но им нечем защищаться от бомбардировок. По его словам, украинская армия нуждается в дальнобойной артиллерии и системах ПВО.
На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции по минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудара неподалеку от Покровского. Украинские воины отразили наступление возле Врубовки, Николаевки и Васильевки, враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, но разворачивает там дополнительные подразделения.
На Славянском направлении оккупанты производили систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытаются закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются. На Лиманском направлении активных действий враг не вел, но увеличил интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня вблизи Шипиловки и Дроновки. Проводит перегруппировку войск.
На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Для сковывания действий сил обороны противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших подразделений. Кроме того, враг обстреливал гражданскую инфраструктуру недалеко от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудара в районе населенного пункта Мосьпаново.
В приграничных районах республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы.
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По данным Генштаба, за минувшие сутки потери противника составили 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 7 БпЛА, более 10 единиц автомобильной техники и до 150 человек живой силы. Авиацией наших Воздушных сил нанесены 3 авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники, сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook. В результате уничтожены 13 рашистов, танк, 5 автомобилей и 3 полевых состава.
ВСУ сорвали планы российских оккупантов по наступлению на Запорожье. Украинские военные совершенно внезапно для оккупантов перешли в контрнаступление в направлении Орехова южнее Васильевки, наступая на Зеленый Гай. Теперь россияне на этом направлении вынуждены идти в другую сторону, рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в программе российского правозащитника Марка Фейгина.
В эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что за последние две недели ВСУ отодвинули линию фронта на 5-7 км от Запорожья, это создает предпосылки для деоккупации Мелитополя. Он добавил, что украинские военные уже освободили от кафиров более 30 населенных пунктов на Херсонском направлении.
В своем видеообращении президент Зеленский подтвердил, что наша армия постепенно освобождает территорию Херсонской области. По его словам, вчера, 11 июня, к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврическое. «Есть определенные успехи в Запорожской области тоже. Донбасс держится», — подчеркнул глава государства.