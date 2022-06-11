108-е сутки войны: враг готовится к наступлению на Славянск и Северск
В Херсонской области ВСУ уничтожили группу рашистских десантников и состав боеприпасов.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: На Востоке Украины ситуация остается напряженной. Приоритетом русской армии остается координация наступления на юго-востоке Харьковской области с усилиями на северо-западе Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Детали и комментарии:Российские кафиры готовятся возобновить наступление на Славянск. Для этого опрокинули подкрепление. Со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, исследователи ISW сообщают, что сейчас в Харьковской области действуют 30 российских батальонно-тактических групп, что на 10 больше, чем было зафиксировано неделю назад. Но реализовать количественное преимущество оккупантам будет сложно, предполагают американские аналитики. Российские подразделения понесли большие боевые потери и могут состоять из остатков других частей. Возможно, они получили некоторые подкрепления, но маловероятно, что российские войска в этом направлении действительно увеличили боевую мощь на 50 процентов. Аналитики заметили, что российские атаки по-прежнему в основном связаны с дорогами и ограничиваются узкими фронтами, поэтому им будет трудно использовать любое новое численное преимущество. им не удалось. Также пытаются перерезать трассу Т1302 Бахмут-Лисичанск и штурмуть населенные пункты вблизи нее. Российским войскам удалось взять под контроль Кинбурнскую косу в северной части Черного моря, что позволит им осуществлять дальнейший контроль над этой частью побережья.
В то же время, по данным Генштаба ВСУ, в Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе. На Славянском направлении оккупанты ведут штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Преуспели и пытаются закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. На Лиманском направлении проводят перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск. На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. На Бахмутском решителе оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.
«На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активно применяют авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования опрокидыванию резервов на другие направления. На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. обороны.Россияне укрепляют железобетонными конструкциями блокпосты, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал», – говорит Александр Шпутун, спикер главного органа управления войсками.
читайте также: Оккупанты возвращаются на мировую сцену. Легендарная La Scala отказалась от бойкота русской культуры.По сообщению оперативного командования «Юг, наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника на Херсонщине, а Су-27 – по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники на Николаевщине. В ходе изучения маршрута продвижения в глубь оккупированной Херсонщины, наша разведывательная группа уничтожила группу решистских десантников, завладев их оружием и средствами связи В общем, за сутки силами наших подразделений, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 рашистов и, как минимум на 11 единиц техники. Давыдова Броду.
На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения опрокидывания наших войск на другие угрожающие направления. огневое поражение артиллерией позиций наших войск в приграничных районах Сумсь кой области.
За минувшие сутки на Донбассе наши войска отбили 14 атак врага. Уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, 11 броненосцев, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».