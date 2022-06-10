107-е утро войны. Российское подразделение в полном составе отказалось воевать после потерь на Харьковщине
Враг терпит неудачу почти во всех направлениях, а на некоторых отошел.
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Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на 107-й день войны.
Детали и комментарии:«На Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел республики Беларусь, – говорится в сообщении. — На Северском направлении со стороны противника ведение активных действий не отмечается, признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений не обнаружено. Враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковка и Сопич».
Как информируют ВСУ, на Слобожанском направлении противник силами в 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия, оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы. На Харьковском направлении враг продолжает оборонительные действия и сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск агрессор совершал артиллерийские обстрелы украинских позиций. На Словарском направлении противник активных действий не проводил, пытается создать условия для возобновления наступления.
На Донецком направлении враг продолжает огневое поражение наших подразделений по всей линии столкновения, наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам. На Лиманском направлении кафиры активных действий не проводили, обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Противник безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.
«Оккупанты пытались штурмовать в направлении Почечного и Николаевки, но ВСУ нанесли им огневое поражение, — написал в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. — От обстрелов врага разрушены еще девять домов. На северо-западной окраине Тошковки оборонцы отбили вражеский. держится, однако россияне уничтожают все на своем пути».
Как сообщил Генштаб, враг пытался провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово, но получил отпор и отошел. Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка — Роты, имеющий частичный успех, закрепляется на занятых рубежах.
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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших подразделений с целью сковывания действий. На Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону. В целях усиления группировки противник провел перемещение подразделений, принимающих меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установка минных заграждений в районе населенного пункта Высокополья.
Несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.
Наша авиация нанесла серию ударов по опорных пунктах, местах скопления техники и личного состава и полевых складах противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсонщины. «По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 рашиста, реактивная система залпового огня «Град», несколько единиц бронированной техники, три состава боеприпасов и два горюче-смазочных материалов», — добавляет Оперативное командование «Юг».