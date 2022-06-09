106-е сутки войны: ВСУ отбили семь атак врага на Донбассе и наступают на Херсонщине
В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 106-е сутки полномасштабной войны россии против Украины. ВСУ мужественно держат оборону по всем направлениям фронта. Горячее — на Донбассе, где эпицентром противостояния остается Северодонецк, сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: Враг продолжает поиски слабых мест в обороне Северодонецка, но сейчас терпит неудачу. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что рашисты контролируют большую часть Северодонецка, а ВСУ – mdash; промзону, которая фактически занимает 40% территории города. На улицах идут ожесточенные бои. По его словам, Лисичанск полностью под украинским контролем, угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет. Более 90% области временно находится под оккупацией россии.
На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления на Славянске и Барвенково. Используя результаты огневого поражения, кафиры проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького, там продолжаются бои.
На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших подразделений по ствольной и реактивной артиллерии. Противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи. В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг был вынужден вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.
На Южнобужском направлении оккупанты применили артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое. В целях улучшения тактического положения противник готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку БПЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК «Точка-У».
Читайте также: У приспешника Медведчука — большие проблемы. Стало известно, кто отдал семье олитика десятки гектаров леса на Закарпатье
На Харьковском направлении враг проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование происков. Для сковывания действий сил обороны Украины ведет интенсивные артиллерийские обстрелы наших подразделений и гражданской инфраструктуры.
Украинская армия практически подошла к Херсону. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире Фейгина Live. По его словам, ВСУ находятся почти в 20 километрах от областного центра. Военный корреспондент Роман Бочкала рассказал в Telegram, что 8 июня наша армия освободила населенный пункт Благодатное, что в 15 километрах от Херсона.
За минувшие сутки ВСУ отбили на Донбассе 7 атак врага, уничтожены 3 танка, 2 боевых бронированных машин и 4 единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10», сообщила Группировка Объединенных сил в Facebook. Оперативно-тактическая группировка «Восток» рассказала в FB, что за прошедшие сутки наши воины уничтожили в зоне своей ответственности 31 рашиста, 4 АТТ (тяжелые артиллерийские гусеничные тягачи высокой проходимости — Ред.) и 2 БПЛА. Командование Воздушных Сил ВСУ отметило в Facebook, что в течение суток ударная авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Уничтожено по меньшей мере 10 единиц боевой бронированной техники и около 20 рашистов. По данным Генштаба, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ понес существенные в ; ориентировочно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.