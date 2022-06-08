105-е сутки войны: россияне пытаются захватить Северодонецк, пригород Николаева обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами
На Донбассе отражены 11 атак врага, личный состав противника деморализован.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < p>Событие:Донбасс продолжает оставаться самой горячей точкой на фронте. Оккупанты пытались захватить несколько населенных пунктов. Но подразделения ВСУ успешно отразили атаки врага. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ.
Детали и комментарии:«Россияне вовсю пытаются захватить Северодонецк и «перерезать» трассу «Лисичанск-Бахмут». Областной центр тяжело сдерживать, но кафиры не контролируют город. Под плотными обстрелами орков постоянно находится Лисичанск, город обстреливают исключительно тяжелым оружием больших калибров. Гатят умышленно по местам, где могут скрываться люди. Города свободной Луганщины «прикрывают» друг друга. Все населенные пункты ежедневно разрушаются вражеским огнем», – написал в Facebook глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг интенсивно обстреливал наши позиции возле населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка, Доломитное, Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Новомосковск, Новомосковск , Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка и Опытное. Бомбил из авиации Покровское, Возрождение, Яковлевку и Нью-Йорк. Нанес ракетный удар по Кураховому. Россияне пытались штурмовать Райгородок и Нагорное, но потерпели поражение и отступили.
На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы Николаева, Долины, Таврического, Кульбакиново, Белой Криницы, Трудолюбовки, Благодатного, Луч ата Тополиного.
«Наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине, вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток. Взбешенный от несокрушимости нашего народа враг с оккупированных территорий нещадно покрывает системами залпового огня николаевское направление. Пытаясь запугать и в очередное выборочного действия, обстрелянный пригород Николаева, сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг.» В Бериславском районе Херсонской области тяжелая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы. самом временно оккупированном Херсоне, так называемая администрация, готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако поклонников среди населения почти нет. ашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией, в результате выполнения огневых задач нанесены четыре удара по скоплению сил противника, предварительно известно об уничтожении нескольких единиц бронированной техники и составе боеприпасов».
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В Славянском направлении россияне ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления наших войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе Изюма. На Северском направлении подразделения противника продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях по плану проведения проверки до 11 июня в вооруженных силах Беларуси отрабатывается создание ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений. существует большая угроза перемещения диверсионных групп на Волынь, чтобы расфокусировать украинскую защиту и отвлечь внимание от переднего фронта.
«За последние недели мы не замечали активности диверсионно-разведочных групп. Однако наблюдаем такие намерения с территории Беларуси. угроза того, что эти группы будут перебрасываться именно оттуда на территорию Волынской области. Такие действия преследуют цель отвлечения и отвлечения наших войск. – написал в своем Telegram-канале советник Министра внутренних дел Виктор Андрусов.
«За минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбито 11 атак врага. Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях с состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ», – констатируют в Генштабе ВСУ.