104-сутки войны: украинская армия отразила вражеские атаки в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС
По данным Генштаба, кафиры пытаются захватить Северодонецк и готовятся к наступлению на Славянск.
Событие: Идут 104-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook в своем вечернем своде.
Детали и комментарии: На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино. В эфире телеканала «Рада» руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что ситуация в городе остается стабильно сложной. «Наши Вооруженные Силы закрепились и держат город, но бои не утихают. Россияне бросают все новые и новые силы. Сосредоточили многие артиллерии, штурмующей город техники. Пытаются продвигаться, мы их останавливаем», — поведал он. По словам Стрюка, ВСУ делают максимум, чтобы отстоять город. Оккупанты хотят одержать хоть какую-то выдающуюся победу, поэтому атакуют Северодонецк. «Все-таки это административный центр Луганщины. Это символ того, что Луганщина является Украиной», — подчеркнул руководитель ВГА, пишет 24 канал.
На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивается на подготовке войск к наступлению на Славянск. Обстрелял Большую Камышеваху, Долину, Курульку, Грушуваху, Красную Поляну и Шнурки. На Бахмутском направлении украинские воины сдерживают атаки рашистов в районе Камышевахи. Также безуспешными оказались враждебные попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС. Около Нагорного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям кафиров. После неудачной попытки штурма враг отошел на занимаемые ранее позиции.
На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, содержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения, используя артиллерию, пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях.
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По данным Генштаба, интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. В связи с потерями личного состава и военной техники противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях.
В интервью редактору Financial Times Рули Халаф президент Украины рассказал, почему ВСУ не уходят в контрнаступление. По его словам, для этого нам нужно по меньшей мере в десять раз больше техники и людей, чем сейчас. «Желание у нас больше, а техники пока меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед… Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня – это приоритет», — подчеркнул глава государства.