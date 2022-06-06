103-й день войны. Враг потерпел поражение на Бахмутском направлении и продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины
Генштаб констатирует, что на границе белорусы стоят войска РФ с «Искандерами» и «Панцирями».
Фото Генштаба ВСУ A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 103-х суток сопротивления украинского народа захватчику.
Детали и комментарии:«На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков», — говорится в сообщении. — В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях. На Харьковском направлении кафиры ведут активную оборону, основные усилия сосредоточиваются на содержании занятых рубежей. В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское. На славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий. Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулька».
Как информируют ВСУ, на Донецком направлении подразделения агрессора производят огненное поражение позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по славянскому, лисичанскому и ореховому. На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия. На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Кафиры продолжают штурмовать Северодонецк.
На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.
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На Южнобужском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты производили обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы. Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населенных пунктов.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.
Генштаб также сообщил, что на территории республики Беларусь вдоль Государственной границы Украины сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, имеющих на вооружении оперативно -тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.