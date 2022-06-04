101-й день войны. На Славянском направлении враг понес потери, а на Бахмутском – отступил
Генштаб констатирует медленное продвижение вражеских подразделений на Донецком направлении из-за физического истощения личного состава и низкого морально-психологического состояния.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 101-х суток сопротивления нашего народа российскому захватчику.
Детали и комментарии:На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия, — говорится в сообщении. — В направлении населенного пункта Шиповато отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами, а в обратном осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц). На Харьковском направлении основные усилия кафиров сосредоточены на содержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе Мохнача. На Славском направлении с целью снижения боевого потенциала наших войск противник совершал артиллерийские обстрелы Грушувахи, Татьяновки и Дибровного, проводил штурмовые действия в направлении Богородичного, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении Вернополья, понес потери».
Как информируют ВСУ, на Донецком направлении враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией, применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Основные усилия сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои. Российские военные продолжают штурмовать Северодонецк, несмотря на то, что несут потери, бои на улицах города продолжаются; в Горной общине в результате обстрелов погибли четыре человека.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram подтвердил, что россияне несут потери, усиливаются, но продолжают штурмовать Северодонецк. «Они раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост, — написал Гайдай. — В городе Горское от обстрелов российской армией погиб мать с ребенком, еще один человек погиб в Золотом. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного. За сутки в Северодонецке и Лисичанске оккупанты повредили по меньшей мере по 6 многоэтажек, в Горном – 8 домов, в Новоивановке – 7, в Врубовке – 6. Есть разрушение жилого фонда в Метелкино».
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Оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, но успеха не имели. На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии враг ведет наступление, успеха нет, по результатам огневого поражения от украинских подразделений, отошел. На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия, а на Лиманском в районе Старого Каравана кафиры пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец. Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием. Захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего в частности в Херсонской области. Руководство кафиров передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление. На Бессарабском направлении, а также Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».