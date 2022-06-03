100-й день войны: ВСУ отразили пять атак врага на Донбассе, в центре Северодонецка продолжаются бои
Украинская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт рашистов. 100-й день войны: ВСУ отбили пять атак врага на Дон. продолжаются бои» />
Фото из сообщения Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 100-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook. >
Детали и комментарии:На Славянском направлении противник концентрируется на инженерном оборудовании позиций, проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, понес потери и отошел. На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры, вблизи Метелкино и Белогоровки пытались вести штурмовые действия, но безуспешно. В центральной части Северодонецка продолжаются ожесточенные бои.
На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего кафиры вели безуспешные штурмовые действия. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий противник не проводил. Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки, но успеха не имел. На отдельных участках Криворожского направления кафиры активизировали ведение воздушной разведки и пытались провести штурмовые действия, получили отпор и отошли на ранее занятые позиции.
С целью удержания рубежей обороны кафиры усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов. Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери — не менее 50% личного состава, вооружения и техники. Российская армия деморализована, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак врага, на 2 локациях продолжаются бои, сообщает Группировка Объединенных сил в Facebook. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. Уничтожено 5 танков, 3 артиллерийские системы, 2 боевых бронированных машин. Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПлА типа «Орлан-10». В России сообщили об обучении стратегических комплексов «Ярс», которые способны поражать цели на расстоянии до 11 км.
Оперативно-тактическая группировка «Восток» рассказала в Facebook об уничтожении нашей артиллерией командно-наблюдательного пункта российских сил. По предварительным данным, враг потерял: 32 военных, 2 танка, БМП, БТР, 2 артиллерийские системы, миномет.
На линии столкновения южного фронта обстановка динамичная и напряженная. Враг, подвергаясь системным контратакам наших подразделений, подтянул и разгружает на железной дороге (в 40 км от Херсона) 27 БМП-1. «Отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки на Херсонщине успеха не имела», — говорится в сообщении ОК «Юг» в Facebook. Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ нанесли огневые удары врагу. Как результат — уничтожены 24 рашиста, танк, 4 гаубицы «Мста-Б» и 4 единицы бронированной и автомобильной техники.
Под Херсоном ВСУ ликвидировали российскую мотострелковую батальонно-тактическую группу, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин» Live». По его словам, российская армия потеряла не менее 200 военных и десятки единиц техники.